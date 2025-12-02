Prédios da Câmara de Vereadores e da prefeitura de Caxias do Sul são iluminadas em alusão ao Natal 

Mais espaços públicos de Caxias do Sul ganharam iluminação natalina e estão prontos para receber visitantes. Nesta terça-feira (2), as luzes dos prédios da prefeitura e da Câmara de Vereadores foram acesas. O momento contou com a apresentação do Grupo Triadi e da Companhia Municipal de Dança.
A ação integra a programação oficial do Brilha Caxias, que desde novembro tem promovido uma série de espetáculos e atrativos natalinos em diferentes bairros e localidades da cidade. A programação completa pode ser conferida neste link.