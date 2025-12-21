Geral

Operação Rescaldo
Policial que atuava no Presídio Regional de Caxias do Sul é condenado por tráfico de drogas

Investigação indicou que homem usava a função para levar os entorpecentes para dentro da penitenciária, favorecendo detentos e facções criminosas. Pena é de 12 anos e nove meses de prisão

