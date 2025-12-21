Policial que atuava no Presídio Regional de Caxias do Sul é condenado por tráfico de drogas

Um homem que atuava como policial penal no Presídio Regional de Caxias do Sul foi condenado a prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas.

A decisão judicial que determinou a pena de 12 anos e nove meses de prisão, bem como a perda do cargo público, foi proferida na sexta-feira (19).

O caso foi investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em parceria com a Corregedoria da Polícia Penal.

Conforme o MP, o servidor foi preso em flagrante em 21 de agosto. Cerca de uma semana depois, em 28 de agosto, foi deflagrada a Operação Rescaldo pelo Gaeco.

Durante a revista nos armários usados pelo policial penal, foram encontradas porções de drogas, como tijolos de cocaína e maconha, assim como R$ 18 mil, celulares e anotações. O dinheiro apreendido foi revertido para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

A investigação apontou que o homem usava a função de policial penal para levar drogas e objetos ilícitos para a penitenciária, favorecendo detentos e facções criminosas.