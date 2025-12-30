Polícia Civil investiga origem e possível golpe envolvendo limusine rosa recolhida por guincho de Garibaldi

Veículo foi recolhido no pátio de uma casa, no bairro Vila Boeira, em Canela. Tingo Guinchos / Arquivo pessoal

A Polícia Civil de Carlos Barbosa abriu um inquérito para investigar como uma limusine rosa chegou à Serra gaúcha, quem é o proprietário e golpes que estariam sendo aplicados utilizando o veículo. O caso foi registrado na última terça-feira, dia 23, por Vanderlei Burtuli, proprietário de um guincho em Garibaldi.

Segundo o boletim, a empresa dele foi contratada para buscar o veículo, um modelo Jaguar S-Type V6 Se, um sedan de luxo, em Canela, na Região das Hortênsias. No entanto, o proprietário e colaboradores do guincho afirmam que passaram a sofrer ameaças após a realização do serviço.

Conforme Burtuli, no dia 15 de dezembro, a empresa foi contatada para fazer orçamentos de transporte da limusine. A pessoa que entrou em contato solicitou os valores para o deslocamento do carro de Gramado até Garibaldi e da Serra gaúcha até o Rio de Janeiro.

O acerto foi de que o guincho buscasse a limusine e levasse até Garibaldi, onde, posteriormente, um caminhão cegonha iria buscar o veículo e o levar até o Rio de Janeiro.

— No dia seguinte, nos deslocamos até a Região das Hortênsias para buscar o carro, que na verdade estava em Canela. A limusine estava no pátio de uma casa. Recolhemos ela e levamos até o nosso pátio, em Garibaldi. Depois disso, a pessoa que pediu o serviço não nos contatou mais. Como era próximo do Natal, não nos preocupamos — conta Burtuli.

No fim da tarde do dia 19, a empresa foi novamente contatada, no entanto por outro homem, supostamente o proprietário do veículo. Ele alegava estar sendo extorquido por um funcionário do guincho, que estaria em posse do veículo.

— Ele disse que tinha recebido mensagens no WhatsApp, enviadas por um dos nossos funcionários, indicando que a limusine já estava no Paraná, mas o carro não saiu de Garibaldi — pontua.

O homem teria alegado que fez o pagamento de mais de R$ 3 mil reais pelo transporte do veículo, valor que Burtuli nega ter recebido. Ele também acusou um funcionário do guincho de cobrar R$ 20 mil para devolver o carro.

Publicações teriam sido feitas nas redes sociais, expondo a imagem do funcionário e acusando a empresa de golpe. Com isso, Burtuli registou um primeiro boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves ainda no dia 19. Após, no dia 23, o segundo registro foi feito em Carlos Barbosa.

Nesse mesmo dia, a limusine foi recolhida para o depósito do Detran, em Garibaldi. Até o momento ninguém buscou a polícia ou o depósito para reclamar a propriedade. A Polícia Civil acredita que após o período de festas do fim do ano, o proprietário possa ser identificado.

O próximo passo da investigação é buscar informações com a 59ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, onde um terceiro boletim de ocorrência envolvendo a limusine foi registrado.







