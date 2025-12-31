Piscina pública de Farroupilha estará aberta no feriado de Ano Novo

A Piscina Pública de Farroupilha estará aberta ao público durante o feriado de ano novo, nesta quarta (31) e quinta-feira (1º). O horário de funcionamento será das 9h às 12h, e das 13h às 19h. Para acessar o local é necessário apresentar a carteirinha pessoal.

O cadastro para a confecção das carteirinhas seguem de forma presencial, no Departamento de Esportes, junto aos Pavilhões do Parque Cinquentenário, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min. O valor para a temporada é de 10 Unidades Municipais de Referência, cerca de R$ 63,90. O procedimento para o cadastramento exige a apresentação do CPF, uma foto 3x4 atual e um comprovante de endereço.

Menores de 18 anos precisam apresentar a certidão de nascimento no ato da inscrição acompanhado dos demais documentos, além de estarem acompanhados de um responsável. Para entrar no espaço, os menores também precisam estar acompanhados.