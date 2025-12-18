Picape invade entrada de prédio residencial no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul

Uma picape Amarok invadiu a entrada de um edifício residencial no bairro Cinquentenário, por volta das 6h20min da manhã desta quinta-feira (18). O acidente aconteceu na Avenida Júlio de Castilhos, em frente ao Estádio Municipal.
O motorista teria perdido o controle do veículo, que acabou atingindo a porta de acesso do prédio. Apesar do impacto, o condutor não se feriu.
A Brigada Militar foi acionada e atende a ocorrência no local. O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e, conforme prevê a legislação, foi conduzido pela polícia para a realização de exames clínicos que irão avaliar seu estado físico.
Não há registro de feridos entre os moradores do edifício. As causas do acidente ainda serão apuradas.