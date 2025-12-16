Geral

Projeto
Notícia

Pesquisa que mostra percepção dos moradores sobre Caxias do Sul é divulgada nesta quarta

Promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do município, estudo foi realizado em parceria com a Critério e a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Apresentação é na sede da entidade 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS