Pesquisa que mostra percepção dos moradores sobre Caxias do Sul é divulgada nesta quarta

Pesquisa aponta percepção dos caxienses sobre a própria cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma pesquisa que aponta a percepção dos caxienses sobre Caxias do Sul será apresenta na noite desta quarta-feira (17), na sede da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do município. O estudo é promovido pela entidade e foi realizado em parceria com a empresa Critério e a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Os resultados revelados embasarão uma iniciativa que deve trabalhar a marca a ser explorada e demais entidades de Caxias para atrair profissionais, empresas e mão de obra para o município. A pesquisa ouviu 675 pessoas entre os dias 17 de novembro e 5 de dezembro.

Ao mesmo tempo, uma intenção é reforçar o sentimento de pertencimento dos moradores. No encontro também está prevista a divulgação de um diagnóstico feito pela Critério com lideranças empresariais, sociais, culturais e da imprensa. Nesse caso, o objetivo é entender as vantagens e desafios da cidade.