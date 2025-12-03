Partida entre Juventude x Santos provoca  bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias

Em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (3), haverá bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em função do jogo entre Juventude x Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h30min, mas as interrupções se iniciam às 17h30min. As vias serão liberadas após o término da partida.
Confira os cruzamentos que terão bloqueios viários:
- R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes
- R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves
- R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló
- R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha
- R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho
- R. Marquês do Herval com R. São José
- R. Marquês do Herval com a Av. São João