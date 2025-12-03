Geral

Atenção, motorista!
Notícia

Partida entre Juventude x Santos provoca  bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias

As interrupções se iniciam às 17h30min desta quarta-feira; vias serão liberadas após o término do jogo

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS