Partida entre Juventude x Santos provoca  bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias

Em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (3), haverá bloqueios no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em função do jogo entre Juventude x Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h30min, mas as interrupções se iniciam às 17h30min. As vias serão liberadas após o término da partida.