Parada no Sistema Faxinal é adiada para quarta-feira devido à chuva

Sistema é responsável por cerca de 54% do abastecimento da cidade, alcançando aproximadamente 260 mil moradores. Andréia Copini / Samae / Divulgaçao

Em razão das condições climáticas, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) adiou para quarta-feira (17) a parada programada no Sistema Faxinal, em Caxias do Sul, inicialmente prevista para esta terça-feira (16).

A interrupção será necessária para a substituição de uma válvula de descarga da adutora que transporta a água bruta da represa, em Ana Rech, até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Parque da Imprensa, em Lourdes.

O desligamento do bombeamento está previsto para as 5h. A expectativa do Samae é concluir a troca da peça ao longo da manhã, com retomada gradativa do abastecimento a partir do início da tarde.

Durante a operação, pode haver instabilidade ou falta de água nos bairros atendidos pelo Sistema Faxinal, caso os reservatórios se esvaziem. O sistema é responsável por cerca de 54% do abastecimento da cidade, alcançando aproximadamente 260 mil moradores.

O Samae informa que realizará manobras operacionais na rede para minimizar os impactos e orienta a população a utilizar a água de forma consciente durante o período.

Locais afetados

Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arcobaleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, Dambroz, De Zorzi, Desvio Rizzo, Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Forqueta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Oriental, Jardim Teresópolis, Kayser, La Paloma, Dambroz, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Jardim Oriental, Juventude, Kayser, La Paloma, Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Michelin, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Presidente Vargas, Recanto dos Pássaros, Residencial Colina do Lago, Residencial Santa Mônica, Rio Branco, Rubiano, Salgado Filho, Samuara, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tirol, Tisatto, Treviso, União, Vera Cruz, Verona, Vila Assunção, Vila Bortolini, Vila Rosário, Vila Gaúcha, Vila Hípica, Vila Ipiranga, Vila Leon, Vila Lola, Vila Mari, Vila Modena, Vila Pezzi, Vila Pontalti, Vila Romani, Vila Rugeri, Vila Sindical e Vila Verde.