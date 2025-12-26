Para coibir perturbação e criminalidade, prefeitura de Vacaria faz operação em prédios abandonados

Alvo da primeira ação, realizada no começo de dezembro, um imóvel na Rua XV de Novembro foi vistoriado, interditado e teve seus acessos lacrados. Prefeitura de Vacaria / Divulgação

Com a intenção de coibir a perturbação, a criminalidade e melhorar o aspecto urbano, a prefeitura de Vacaria iniciou uma operação para acabar com os prédios abandonados.

A ação foi viabilizada por meio de uma atualização no Código de Posturas do município, que prevê a possibilidade de interditar, demolir e até tomar para o Executivo os terrenos de imóveis abandonados, caso os proprietários não apresentem um plano de recuperação no prazo legal.

Segundo o prefeito André Rokoski, houve uma série de reuniões com os conselhos municipais para haver o amparo legal necessário. Alvo da primeira ação, realizada no começo de dezembro, um imóvel na Rua XV de Novembro foi vistoriado, interditado e teve seus acessos lacrados.

— Iniciamos esse trabalho para acabar com a perturbação, criminalidade, uso de drogas, além do péssimo estado de conservação que se encontram alguns prédios que foram abandonados pelos proprietários por várias situações. Neste prédio, especificamente, tiramos duas caçambas carregadas de entulho, de lixo. O poder público tem esse dever de zelar pelo bom convívio de todos — assinala Rokoski.

Ainda conforme o prefeito, as ações vão ocorrer a partir de denúncias e também em locais já mapeados pela prefeitura. Havendo a interdição, os responsáveis pelo imóvel são intimados a apresentar, em 30 dias, um plano de obras para recuperação.

Se o prazo expirar sem o início das melhorias, o município fica autorizado a demolir o prédio. Em caso extremo, o terreno pode ser incorporado ao patrimônio público.