Geral

Via SUS
Notícia

Para aliviar fila de 6,8 mil cirurgias, Secretaria da Saúde de Caxias inicia execução de pacote de 1,8 mil procedimentos eletivos

Atendimentos extras serão custeados por meio de emendas parlamentares, nos hospitais Virvi Ramos, Geral e Pompéia. Instituições têm o prazo de um ano, a partir da assinatura do contrato

Alana Fernandes

