Para aliviar fila de 6,8 mil cirurgias, Secretaria da Saúde de Caxias inicia execução de pacote de 1,8 mil procedimentos eletivos

Soeli Bergamaschi, 42 anos, foi diagnosticada com síndrome do túnel do carpo no braço direito. Segundo ela, a recomendação é cirúrgica, contudo, não há previsão de quando o procedimento será realizado pelo SUS. Porthus Junior / Agencia RBS

Promessa de Rafael Bueno ao assumir a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul em outubro, a redução da fila para cirurgias eletivas começa a sair do papel. Trata-se de um pacote de 1.872 procedimentos extras que começou a ser executado na semana passada. Os atendimentos serão realizados no hospitais Geral, Virvi Ramos e no Pompéia Ecossistema de Saúde, custeados por emendas parlamentares. O investimento é de R$ 10,6 milhões.

Problema histórico no município, as cirurgias eletivas são aquelas que podem ser postergadas sem colocar o paciente em risco no momento, mas cuja demora tira a qualidade de vida, pode agravar sintomas e gerar ainda mais angústia aos envolvidos. Segundo Bueno, o pacote extra será destinado exclusivamente ao atendimento de moradores de Caxias. Neste cenário, são 6.869 procedimentos autorizados e ainda não realizados.

— Eu, enquanto secretário, decidi que serão exclusivos para Caxias do Sul, uma vez que são emendas parlamentares destinadas para o nosso município. É a verdadeira revolução na saúde, a qual eu prometi quando entrei. E eu não vou me conformar só com esse mutirão. Creio eu que até o final do ano que vem, com outras emendas que vão entrar, nós vamos deixar quase que zeradas essas filas de cirurgias para Caxias do Sul — projeta Bueno.

Uma das listas de espera que terão mais impacto é a do cateterismo cardíaco. São 432 procedimentos deste tipo previstos para os hospitais Geral e Pompéia. Para se ter dimensão do cenário, o pedido mais antigo autorizado na cardiologia data de junho de 2020.

— Hoje, nós temos 664 pacientes nesta fila de espera. Com o mutirão, teremos uma diminuição de 65% da demanda reprimida. O Hospital Geral, até o momento (segunda-feira, 15), já atendeu a 26 cateterismos e oito angioplastias. Além disso, é preciso deixar claro que os blocos cirúrgicos continuarão o seu fluxo. Essas cirurgias serão feitas em paralelo com a produção já contratada — detalha Bueno.

As instituições têm um ano para fazerem os atendimentos, a partir da assinatura do contrato. A quantidade de procedimentos de cada hospital ficou dividida da seguinte forma:

Virvi Ramos: 967

967 Geral: 616

616 Pompéia: 289

289 Total: 1.872

Além do cateterismo cardíaco, o pacote inclui procedimentos para vesícula biliar, catarata, retirada das amígdalas e adenoides, remoção de hemorroidas, tratamento de varizes, neurocirurgia, cirurgia traumatológica, entre outros.

Do montante de R$ 10,6 milhões investidos no pacote, R$ 600 mil são de uma portaria federal. O restante será viabilizado por meio de emendas parlamentares.

"Se eu não tomar remédio à noite, eu não durmo"

Soeli Bergamaschi convive com a dor e o formigamento no braço direito. Ela foi diagnosticada com a síndrome do túnel do carpo, mas não tem previsão de ser operada. Porthus Junior / Agencia RBS

As faixas de compressão se tornaram companheiras pouco agradáveis na rotina da moradora do bairro Jardim América Soeli Bergamaschi, 42 anos. É a forma que ela encontra para amenizar a dor no braço direito provocada pela síndrome do túnel do carpo.

A recomendação, segundo ela, é cirúrgica, contudo, não há previsão de o procedimento ser realizado pelo SUS. Enquanto isso, a faxineira diz que precisa investir semanalmente em analgésicos e também lidar com o medo de danificar itens no trabalho, já que a sensação de fraqueza no membro é constante.

— Se eu não tomar remédio de noite, eu não durmo. Meus dedos doem, sinto formigamento no braço. Eu perco a força e acabo derrubando as coisas. Outro dia eu derrubei um porta-retrato lindo de vidro no meu trabalho. O pior é sempre pela manhã, porque de noite eu fico em repouso — comenta.

SUS Gaúcho garantiu 60 cirurgias ortopédicas

Lançado pelo governo estadual no fim de setembro, o programa SUS Gaúcho garantiu aporte também para a demanda reprimida de cirurgias eletivas em Caxias do Sul.

