Geral

Arrecadação
Notícia

Pagamento da cota única do IPTU 2026 já arrecadou R$ 8,4 milhões para os cofres da prefeitura de Caxias do Sul 

O contribuinte pode quitar o carnê até o dia 6 de janeiro com descontos de até 12%. Também há opção de parcelamento

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS