Pagamento da cota única do IPTU 2026 já arrecadou R$ 8,4 milhões para os cofres da prefeitura de Caxias do Sul 

Em menos de 10 dias da disponibilização do pagamento antecipado do IPTU 2026 e taxa da coleta do lixo, a prefeitura de Caxias do Sul já arrecadou mais de R$ 8,4 milhões. Os contribuintes iniciaram o pagamento no dia 4 de dezembro, presencialmente, antes mesmo dos carnês digitais estarem disponíveis oficialmente, no dia 8.

Até o dia 6 de fevereiro, a expectativa do município é arrecadar R$ 135 milhões com a cota única, que oferece descontos de 10% a 12%. Em 2025, a prefeitura arrecadou quase R$ 160 milhões nesse período.

Também existe a possibilidade de parcelamento do imposto em quatro parcelas, que começam a vencer no dia 10 de abril e seguem até 10 de julho. Até o fim do ano, a prefeitura espera garantir R$ 220 milhões nos cofres públicos.

Como acessar os carnês

Site da prefeitura: por meio deste link.

Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul: está disponível para download na App Store e Play Store.

O valor do IPTU e taxa da coleta de lixo são cobrados juntos, no mesmo carnê.

Cota única

6 de janeiro: com desconto de até 12%

6 de fevereiro: com desconto de até 10%

Parcelamento

1ª parcela: dia 10 de abril de 2026

2ª parcela: dia 11 de maio de 2026

3ª parcela: dia 10 de junho de 2026

4ª parcela: dia 10 de julho de 2026

Outras dúvidas

Onde encontro minha inscrição cadastral?

A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura. Também consta no boleto de IPTU de anos anteriores.

E se eu não tiver meios ou não souber como gerar a guia?