Organização da Festa da Uva alerta para golpes envolvendo a venda de ingressos para shows 

Show nacionais estão previstos para acontecer entre fevereiro e março de 2026, nos Pavilhões da Festa da Uva. Porthus Junior / Agencia RBS

A organização da 35ª Festa Nacional da Uva lançou alertas nas redes sociais sobre possíveis casos de golpes envolvendo o evento. Conforme os organizadores, grupos de WhatsApp, páginas e perfis fraudulentos têm divulgado canais falsos para a venda de ingressos para os shows.

Entre os golpes estão contatos chamados de "Atendimento Festa da Uva", que se passam por um canal oficial do evento.

Contudo, a comercialização dos ingressos é feita exclusivamente pelo site oficial do evento. A orientação é que o público não clique em links suspeitos, não realize pagamentos fora do site oficial e se mantenha desconfiado com promoções ou ofertas de ingressos.

Os tickets para os shows estão à venda desde o dia 09 de dezembro. Entre as atrações nacionais confirmadas nesta edição estão Maiara & Maraisa, Henrique & Juliano, Luan Santana, Armandinho, Raimundos e Alexandre Pires.