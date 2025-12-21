Geral

Atenção! 
Notícia

Organização da Festa da Uva alerta para golpes envolvendo a venda de ingressos para shows 

Perfis e páginas falsas, bem como grupos de WhatsApp, têm tentando usar a comercialização das entradas para lesar o público. Venda está sendo feita apenas pelo site oficial do evento 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS