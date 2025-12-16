Geral

R$ 337 mil
Notícia

Operadora do Skyglass pagará multa por danos ambientais gerados durante construção do parque em Canela

Empresa e Ministério Público firmaram um termo de ajustamento de conduta. A ação é resultado de um inquérito que investigou irregularidades no licenciamento ambiental do empreendimento

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS