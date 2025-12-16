Operadora do Skyglass pagará multa por danos ambientais gerados durante construção do parque em Canela

Irregularidades no licenciamento ambiental foram constatadas durante as obras do empreendimento, entre 2019 e 2020. Porthus Junior / Agencia RBS

Pagamento de indenização de R$ 337 mil e compensação ambiental realizada em 90 dias. Essas foram as medidas acordadas entre a Volare Empreendimentos Turísticos, que opera o Parque Skyglass, e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) na segunda-feira (15), quando um termo de ajustamento de conduta (TAC) foi firmado.

A medida visa reparar danos ambientais gerados em uma Área de Preservação Permanente (APP), mais especificamente na escarpa localizada no bairro Caracol, onde o empreendimento foi instalado. As obras do Parque Skyglass ocorreram entre 2019 e 2020.

Conforme o MP, o acordo é resultado de um inquérito civil que investigou irregularidades no licenciamento ambiental do empreendimento.

Entre as não conformidades constatadas estão supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e construções em faixa de 100 metros a partir da linha de ruptura do relevo, o que descumpre as normas vigentes.

As irregularidades e danos ambientais foram apontadas por pareceres técnicos do Gabinete de Assessoramento Técnico do MPRS (GAT) e laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP).

A partir do TAC, a Volare Empreendimentos Turísticos se compromete a compensar a degradação gerada com a recuperação ou proteção de área equivalente à degradada. A ação deve ocorrer em 90 dias, preferencialmente, no próprio empreendimento ou em terrenos vizinhos que serão destinados a funções de conservação ambiental.

Outra medida acordada pelo TAC é o pagamento de R$ 337 mil. O valor será destinado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), como forma de compensar a parcela não recuperável da degradação ambiental.

O TAC também prevê fiscalização pelo Ministério Público e estabelece uma multa de 2% sobre o valor principal, acrescida de correção monetária e juros, em caso de descumprimento.

