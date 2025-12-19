Operação da Draco prende dois homens por crimes sexuais em Vacaria

Dois homens com mandados de prisão expedidos devido a crimes sexuais foram presos Vacaria pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco).

As duas prisões foram na manhã desta sexta-feira (19). No primeiro caso, um homem de 67 anos foi localizado no bairro Planalto.

Ele possuía um mandado de prisão definitiva expedido pela 2° Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul, por conta de uma condenação por estupro de vulnerável. Deverá cumprir pena de 19 anos.