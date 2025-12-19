Operação da Draco prende dois homens por crimes sexuais em Vacaria

Dois homens com mandados de prisão expedidos devido a crimes sexuais foram presos Vacaria pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco).
As duas prisões foram na manhã desta sexta-feira (19). No primeiro caso, um homem de 67 anos foi localizado no bairro Planalto.
Ele possuía um mandado de prisão definitiva expedido pela 2° Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul, por conta de uma condenação por estupro de vulnerável. Deverá cumprir pena de 19 anos.
No segundo caso, um homem de 64 anos foi preso no bairro Haidee. Tinha um mandado expedido pela 1° Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul pelo crime de estupro. Segundo a polícia, ele estava foragido desde 2019.