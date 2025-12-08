Operação contra perturbação do sossego autua 35 veículos perto de postos de combustíveis e em loteamentos de Caxias do Sul

Uma operação contra perturbação do sossego público e irregularidades autuou 35 veículos na noite deste domingo (7), em Caxias do Sul. O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM), ocorreu no entorno de postos de combustíveis e em loteamentos dos bairros Sanvitto, Interlagos, Bela Vista e Diamantino, e durou cerca de quatro horas.
As equipes da SMTTM receberam reclamações sobre aglomeração de veículos, ruído excessivo e desrespeito às normas de trânsito na Rua Líbera Boff e em postos das ruas Atílio Andreazza e João Nichele e da Avenida França.
As principais infrações constatadas foram estacionamento em local proibido, automóveis em mau estado de conservação e licenciamento vencido.
Oito agentes de trânsito participaram da fiscalização.
Balanço da ação
- Veículos abordados: 38
- Veículos autuados: 35
- Total de autuações: 42
- Veículos recolhidos: 1
- Condutor sem CNH: 1
- CRLV recolhido para vistoria: 1