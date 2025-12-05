Obra de duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, em Caxias do Sul, provoca bloqueios na RS-122 a partir de segunda-feira

O serviço envolve o posicionamento de 24 vigas Rômulo Gomes Pereira / Divulgação

A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) inicia, na próxima segunda-feira (8), a etapa de lançamento das vigas longarinas da duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 74 da RS-122, em Caxias do Sul. A ação deverá seguir até o dia 19 com interdições no trânsito da rodovia estadual. O objetivo, conforme a empresa, é atingir os 75% de conclusão da obra ainda neste mês.

Conforme a CSG, o serviço envolve o posicionamento de 24 vigas, cada uma com 38,80 metros e mais de 90 toneladas, que serão içadas e encaixadas com o auxílio de uma treliça lançadeira metálica especial, que proporciona maior segurança no lançamento.

Para esta etapa, a CSG construiu um campo de produção de vigas ao lado do canteiro, reduzindo deslocamentos, aumentando a eficiência e evitando impacto adicional no tráfego pesado da região.

Assim, e para garantir a segurança dos usuários da rodovia, haverá interdições de 10 a 25 minutos, realizadas três vezes ao dia: entre as 8h45min e 9h10min, 12h15min e 12h40min e 16h às 16h25.min Todas as intervenções serão sinalizadas e acompanhadas pelas equipes de tráfego e operações da CSG.

Com a duplicação, a ponte terá 270 metros de extensão, 38 metros de altura e 12 metros de largura. O empreendimento é financiado integralmente com recursos provenientes das tarifas do pedágio eletrônico free flow. O investimento é de R$ 50 milhões, com prazo de 18 meses para conclusão.