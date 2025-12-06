Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 6/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Antônio José Rosa, 67. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público do Bairro São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Paulo Henrique Lodi, 54. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maria Beatriz Della Favera Pazzinatto, 74. Cremação neste sábado (6), às 10h30min. Velada na Capela Mortuária de Ana Rech.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Nadyr Pegoraro, 90. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Oldemar Antônio Danielli, 66. Sepultado nesta sexta-feira (5), no Cemitério São Francisco.
- Ailton Carniel, 55. Sepultamento neste sábado (6), às 14h, no Cemitério São Francisco.