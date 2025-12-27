Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 27/12

CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Hortenilha Catharina Pozzebon Borsoi, 97. Sepultamento neste sábado (27), às 9h, no Cemitério da Comunidade de São Sebastião de Castro.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Adão José Castilhos, 79. Cremado nesta sexta-feira (26).
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Frei Hermínio Bordignon, 99. Sepultado nesta sexta-feira (26), no Memorial dos Freis Capuchinhos.
- Marisa Jardim Buzin, 55. Sepultada nesta sexta-feira (26), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Silvio Eduardo Puccinelli, 57. Cremado nesta sexta-feira (26).
- Ademiro Vidal de Brito (Nene), 63. Cremação neste sábado (27), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul. Haverá cerimônia de despedida às 9h30min no Crematório.
- Andreia da Silva Melo, 39. Sepultamento neste sábado (27), às 16h, no Cemitério do Rosário.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Vilma Sonda Calgaro, 90. Sepultada nesta sexta-feira (26), no Cemitério de Otávio Rocha.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Adriano Germi dos Reis Almeida (Negrão do Jaca), 50. Sepultado nesta sexta-feira (26), no Cemitério Publico Municipal de São Marcos.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Rosina Vieira Mendes (Rosa), 94. Sepultamento neste sábado (27), às 10h30, no Cemitério Santa Clara.