Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 20/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Airton José de Bona, 61. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério São Marcos 1º Detrito Farroupilha.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Geni Maria Cambruzi Gaviraghi, 91. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público.
- João Romário Guedes Gomes, 71. Sepultamento neste sábado (20), às 10h, no Cemitério da comunidade de Santa Lúcia do Piaí.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Lourdes Maria Modelski, 67. Sepultamento neste sábado (20), às 10h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Gilberto Carlos Guzatto, 68. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Francisca das Graças Rodrigues de Lino, 75. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público da Lagoa.