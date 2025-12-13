Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 13/12

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Guilherme Comiotto, 41. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Gisele Maria Scherer da Silveira, 55. Cremada nesta sexta-feira (12).
- Osni José Rodrigues, 66. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério de São Jorge da Mulada, em Criúva.
- Rita Maria Todescato, 79. Sepultada nesta sexta-feira (12), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Raul Baldessar, 85. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Maria Bertuol Michelon, 88. Sepultada nesta sexta-feira (12), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- Inês Strappazzon Ceregatti, 80. Sepultamento neste sábado (13), às 15h, no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Rosa Lunardi Carpenedo Zanotto, 94. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério da comunidade Santa Terezinha.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Adão Kramer do Amaral, 88. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério Santa Clara.
- Neli Terezinha Silveira Colla, 78. Sepultada nesta sexta-feira (12), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Maria Jandira Tramontin, 72. Sepultada nesta sexta-feira (12), no Cemitério Santa Clara.