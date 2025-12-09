Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 9/12

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Clesio Boeira de Oliveira, 80. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público Municipal.
- Olanda Lorandi Piardi, 91. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
Capelas São José (54) 3028.8888
- Maria da Conceição Pinto da Silva, 95. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Maria de Lourdes Judith Grezzana Grazziotin, 86. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Shirley Covolan Horn Thomazi, 88. Cremada nesta segunda-feira (8).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261.1100
- Gelso Antonio Piano, 68. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
NOVA PÁDUA
CCR Assistência Familiar (54) 3292.5445
- Carolina Bisinella Giaretta, 16. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério de Nova Pádua.
VACARIA
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 / (54) 3232-9786
- Acendino Pereira Varela, 65. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Municipal São Franscisco