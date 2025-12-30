Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 30/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Gustavo Sabino, 44. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público.
- Ivanir De Toni, 52. Sepultamento nesta terça-feira (30), às 10h, no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Jossuannys Antonella Rengel Rodriguez, 13. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público do Rosário II.
- Jovani Grassi Paim, 66. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público do Rosário II.
- Maria Ely Cardoso, 96. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Edvino Berti, 90. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério do Santa Catarina.
- Sérgio da Rosa Rech, 52. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério dos Santos Anjos.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Tarcilo Mantovani, 79. Cremado nesta segunda-feira (29).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Ildo Honorato Fagherazzi, 68. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público.