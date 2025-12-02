Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 2º/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Norma Terezinha Fabretto Maffessoni, 76. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério dos Santos Anjos.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Giulia Rossi de Oliveira, 0. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público de Nova Roma do Sul.
- João Carlos Panassol, 72. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público de Campestre da Serra.
- Jorge Mario da Silva Padilha, 71. Cremado nesta segunda-feira (1º).
- Shirlei Mazzochi de Andrade, 88. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério de Vila Seca.
- Célio Martinho Castilhos Lemos, 66. Sepultamento nesta terça-feira (2º), às 11h30min, no Cemitério Três Irmãos, em Jaquirana.
- Eva Sedeni Pontes, 76. Sepultamento nesta terça-feira (2º), às 9h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Marco Antônio Diegues Fogaça, 68. Cremado nesta segunda-feira (1º).
- Salete Rodrigues da Costa, 71. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público de Campo Belo do Sul (SC).
- Solina dos Santos Pereira, 73. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Teresinha de Fátima da Silva, 69. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público do Rosário II.
- Maique Sandro da Silva, 44. Sepultamento nesta terça-feira (2º), às 9h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Antônio Pellizzari, 83. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público de Nova Bassano.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Marco Antônio da Cas, 59. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Mariza Christina Martins Prates, 84. Sepultada nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Geni Alice Echer, 63. Sepultamento nesta terça-feira (2º), às 9h30min, no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Amadeu Rocco Rui, 89. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Público Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- André Fermino, 16. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.