Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 23/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Sixto Onezino Breda, 87. Sepultado segunda-feira (22) no cemitério de Lajeado Bonito, em Cotiporã.
- Vandoir Dallalba, 47. Sepultado segunda-feira (22) no Cemitério Público do bairro São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Ederson Gonçalves de Araujo, 36. Cremado segunda-feira (22).
- Felipe da Luz Alves de Andrade, 25. Sepultamento nesta terça (23), às 10h, no Cemitério Público.
- Isaias Fonseca dos Santos, 43. Sepultado segunda-feira (22) no Cemitério Santos Anjos.
- Juliano Rolin Ferreira da Silva, 39. Sepultado segunda-feira (22) no Cemitério Público.
- Marlene Inês da Silva Chiattone, 80. Cremada segunda-feira (22).
- Nelson Luis Borges Vieira, 61. Sepultado segunda-feira (22) no Cemitério Público II.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Cleonir Francisco Laikovski, 54. Sepultamento nesta terça (23), às 9h, no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Ercilia Lisboa Boeira, 85. Sepultada segunda-feira (22) no Cemitério Público.
- Greyck Vale de Paula, 16. Sepultamento nesta terça (23), às 17h, no cemitério de Bacuri, em Barras, Piauí.
- Maria Osvaldina de Aguiar, 75. Sepultada segunda-feira (22) no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Sadi Antônio Rossa, 75. Sepultamento nesta terça (23), às 10h, no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Hilsa Teresa Salamon, 85. Cremada segunda-feira (22).
- Neusa Maria Nunes Pinheiro, 80. Sepultada segunda-feira (22) no Cemitério Santa Casa em Bagé.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Marlene da Silva Santos, 74. Sepultada segunda-feira (22) no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 / (54) 3232-9786
- Mateus Avila da Cruz, 24. Sepultado segunda-feira (22) no Cemitério São Francisco.