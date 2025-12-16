Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 16/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Neusa Salton Framia, 73. Sepultada nesta segunda-feira (15), no Cemitério Santo Antônio, na Linha Alcântara, em Faria Lemos.
- Rafael Alves, 41. Cremado nesta segunda-feira (15).
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Maria dos Santos Rovadoski, 83. Sepultada nesta segunda-feira (15), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Juvenil Francisco dos Santos, 84. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Parque.
- Olinto Ramos de Oliveira Neto, 64. Cremado nesta segunda-feira (15).
- Candido Telmo Gil, 96. Cremação nesta terça-feira (16), às 9h30min.
- Iris Matté Sirtoli, 86. Sepultamento nesta terça-feira (16), às 10h, no Cemitério de Galópolis.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Izolde Therezinha Sartor, 90. Sepultada nesta segunda-feira (15), no Cemitério Público.
- João Maria Rosa Valim, 84. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Público do Rosário II.
- Léa Pauletti Ramos, 89. Sepultada nesta segunda-feira (15), no Cemitério de Lourdes.
- Luiz André Kich, 61. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Parque.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Alexandre Tadeu Brinker, 75. Cremado nesta segunda-feira (15).
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Francisca Rama Pedrussi, 90. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério do bairro Alfândega.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Ademar Carlos Basso (Basso), 76. Sepultamento nesta terça-feira (16), às 10h, no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Antônio Carlos Borges Mondadori, 66. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério São Francisco.