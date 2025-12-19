Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 19/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Iliseu Luiz Faé, 90. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- José Daniel de Souza, 59. Cremado nesta quinta-feira (18).
- Marlene Rigon Rech, 80. Cremada nesta quinta-feira (18).
- Vilmar de Souza Santos, 52. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público de Ipê.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Elisabeta Clari Schwade, 71. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério Parque.
- Osni Ferreira de Castilhos, 84. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 9h, no Cemitério de Ana Rech - Matriz.
- Patrícia Daniela da Silva, 46. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 10h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Francisco Vanassi, 78. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério de Fazenda Souza.
- Ivo Francisco Daniel, 88. Cremado nesta quinta-feira (18).
- Mário José Dupont, 81. Cremado nesta quinta-feira (18).
- Olívia Taffarel (Irmã Dorilde), 95. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério da cidade de Montauri.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Pedro Gilberto Rotili, 67. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 9h, no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Olinda Guarese Dalsoglio, 79. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 9h30min, no Cemitério Público.
- Alcides Pilati, 85. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 10h30min, no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Inez Ivone Boff, 83. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Clodovico Cardoso (Vico), 75. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 15h, no Cemitério Ranchinho, em Monte Alegre dos Campos.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Vandolino de Oliveira (Negrinho), 74. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público de Cambará do Sul.
- Terezinha Barbosa Fiamenghi, 92. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 9h30min, no Cemitério Santa Clara.
- Guilhermina Pereira Pinto, 94. Sepultamento nesta sexta-feira (19), às 14h30min, no Cemitério Santa Clara.