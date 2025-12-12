Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 12/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Rosalina Bonatto Stello, 90. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Ignez Anna Baldasso Anselmini, 89. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Flavio Antônio Bisol, 80. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público.
- Benta Ferreira de Souza, 101. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério Parque.
- João Dorneles Muniz, 72. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público.
- Vanessa de Morais, 36. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maria José Pereira dos Santos, 67. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Jocemar Pereira Martins (Jô), 54. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público de Bom Jesus.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni
- Joana Suder Buaszyk, 89. Sepultamento nesta sexta-feira (12), às 15h, no Cemitério da comunidade de São Julião.