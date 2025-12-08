Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 8/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Willian Rodrigues de Avila, 29. Sepultado sábado (6), no cemitério do bairro São Roque.
- Jose Calisto de Souza, 93. Velório na sala E. Sepultamento segunda-feira (8), às 10h, no Cemitério Municipal Central.
Funerária Bento XVI - (54) 3454-1480
- Leonir Quadri, 59. Sepultado domingo (7), no Cemitério Municipal Central.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Davina Nicolini Baldasso, 90. Sepultada sábado (6), no Cemitério Municipal.
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Cicero Fagundes de Azevedo, 99. Sepultado domingo (7), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Claudia Valcei de Souza, 47. Cremada sábado (6), no Memorial Crematório São José.
- Enrico Prusch Barilli, 4. Sepultado sábado (6), no Cemitério Santos Anjos.
- Leontina da Roza Ferreira, 98. Sepultada sábado (6), no Cemitério Público Municipal.
- Tereza Maciel de Lima, 71. Sepultada sábado (6), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Theodomiro Fantinel, 96. Sepultado sábado (6), no Cemitério Santos Anjos.
- Antonio Elizeu Borges, 77. Sepultado domingo (7), no Cemitério Municipal de Jaquirana.
- Clovis da Costa Carneiro, 61. Sepultado domingo (7), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Ida Amélia Comin, 97. Velório na sala 3. Sepultamento segunda-feira (8), às 9h, no Cemitério Municipal de Garibaldi.
- Mara Eliane da Silva Machado, 55. Velório no centro comunitário do bairro Canyon. Sepultamento segunda-feira (8), às 10h, no Cemitério Público Municipal.
- Vanderlei Nunes de Jesus, 45. Velório na sala 4. Sepultamento segunda-feira (8), às 8h, no cemitério da comunidade de Santa Bárbara (Barracão).
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Ana Maria Ferreira dos Santos, 63. Sepultada sábado (6), no Cemitério Público Municipal.
- Evaldo Cunha Buchorn, 71. Cremado sábado (6), no Memorial Crematório São José.
- Luiz Florencio dos Santos, 96. Sepultado sábado (6), no Cemitério Público Municipal.
- Maria do Carmo Martins, 61. Sepultada sábado (6), no cemitério do bairro Santa Catarina.
- Realdo Susin, 84. Cremado sábado (6), no Memorial Crematório São José.
- Lidia Sartori Gheno, 79. Sepultada domingo (7), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Olita Bitencourt de Oliveira, 69. Sepultada domingo (7), no Cemitério Santos Anjos.
- Noeli Maria Scholl, 78. Sepultada domingo (7), no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Paulo Lang, 76. Cremado sábado (6), no Memorial Crematório São José.
- Lelia Maria Susin Lettrari, 72. Sepultada domingo (7), no cemitério da comunidade de Santo Antônio da 7ª Légua.
- Miguel Ângelo Letti, 83. Velório na capela A. Cremação segunda-feira (8), às 9h30min, no Memorial Crematório São José.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Salvador Sonaglio, 76. Sepultado sábado (6), no Cemitério de Castro Alves.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - (54) 98404-4670
- Aline Brena, 45. Sepultada sábado (6), no Cemitério Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Carmem Bertolazzi, 94. Sepultada sábado (6), no Cemitério Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Leonor dos Santos Borges, 87. Sepultada sábado (6), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 / (54) 3232-9786
- Diva Ilda Franzen Ferraresi, 86. Sepultada domingo (7), no Cemitério Santa Clara.
- Luiz Luso Pinto Rodrigues, 89. Sepultado sábado (6), no Cemitério Santa Clara.