Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 29/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Roberto Henrique Tonial, 60. Sepultado neste domingo (28), no Cemitério São Valentim, Vale Aurora, Faria Lemos.
- Yves Lamarre, 62. Sepultado neste domingo (28), no Cemitério Público Municipal Central.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Maria Inês Canal, 67. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério São João Nepomuceno - Santa Luiza.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Diolando Marchesini, 73. Sepultado neste domingo (28), no Cemitério Público Municipal.
- Flavio Affonso Scholl, 87. Sepultado neste domingo (28), no Cemitério do Bairro São Luis da 6º Légua.
- Kauã Diogenes Souza de Chaves, 17. Sepultado neste domingo (28), no Cemitério Santos Anjos.
- Milton Luiz Alles, 58. Sepultado neste domingo (28), no Cemitério Municipal em Panambi.
- Zelia Maria Mignoni, 89. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Aline Machado Panceri, 39. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério Público Municipal.
- Ana Maria Chagas, 75. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério Municipal de Sertão.
- Antonio Bitencourt da Silva, 69. Cremado neste domingo (28).
- Edith Brambatti, 72. Cremada neste domingo (28).
- Marlei Terezinha Jardim, 70. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério Jesus Bom Pastor.
- Paulo Ricardo Friedl, 67. Cremado neste domingo (28).
- Salete Aparecida Daros Gomes, 55. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério Público Municipal.
- Edvino Berti, 90. Sepultamento nesta segunda-feira (29), às 9h, no Cemitério do Santa Catarina.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Maria Edeci da Silva Finimundi, 66. Cremada neste domingo (28).
- Maria Onorina Salvadori Longhi, 96. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério da Sociedade de São Romédio.
- Onoralina Oliva Defaci Perondi, 85. Cremada neste domingo (28).
- Tarcilo Mantovani, 79. Cremação nesta segunda-feira (29), às 10h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul. Haverá cerimônia de despedida no Crematório.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Tereza Ferri Mandelli, 79. Cremada neste domingo (28).
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Ritiele da Silva Rodrigues, 30. Sepultada neste domingo (28), no Cemitério São Francisco.