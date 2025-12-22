Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 22/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Maria Fontanella de Bona, 87. Sepultada sábado (20), no cemitério da paróquia São Marcos.
- Leonor Ferrari Angheben, 82. Sepultada domingo (21), no Cemitério Municipal Central.
- Vandoir Dallalba, 47. Velório na sala A (bairro São Roque). Sepultamento segunda-feira (22), às 10h, no cemitério do bairro São Roque.
Funerária Bento XVI - (54) 3454-1480
- Larri Bento da Silva, 58. Sepultado domingo (21), no cemitério do bairro São Roque.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Lourenço Hugo Schmitz, 71. Sepultado domingo (21), no Cemitério Municipal.
- Hélio Oliveira da Silva, 75. Sepultado domingo (21), no cemitério de Santo Antônio de Castro.
- Lorena Rosa Volpatto Benelli, 67. Sepultada domingo (21), no cemitério de Nossa Senhora de Caravaggio (Cinco Baixo).
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Fanilto de Oliveira Soares, 70. Sepultado sábado (20), no cemitério do bairro Santa Corona.
- Renato dos Santos Vicente, 59. Sepultado sábado (20), no Cemitério Público Municipal.
- Luiz de Deus Alexandre Borges, 83. Sepultado domingo (21), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Alzenira da Silva Moura, 78. Sepultada domingo (21), no Cemitério Municipal de Bom Jesus.
- Noeli Fátima Piardi, 65. Sepultada domingo (21), no cemitério do bairro Desvio Rizzo.
- Pedro Geraldo Gil da Luz, 70. Sepultado domingo (21), no cemitério de Cazuza Ferreira.
- Marlene Inês da Silva Chiattone, 80. Cremação segunda-feira (22), às 17h, no Memorial Crematório São José.
- Isaias Fonseca dos Santos, 43. Velório na Igreja Evangélica IDE (bairro Bom Pastor). Sepultamento segunda-feira (22), às 9h30min, no Cemitério Santos Anjos.
- Juliano Rolin Ferreira da Silva, 39. Velório na sala 3. Sepultamento segunda-feira (22), às 16h, no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Ana Carolina Pineda Olivares, 50. Sepultada sábado (20), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Deusina Maria Rosset, 70. Sepultada sábado (20), no cemitério do bairro Santa Corona.
- Danimar Birkheuer, 30. Cremado domingo (21), no Memorial Crematório São José.
- José Flávio Hoffmann Gonçalves, 68. Sepultado domingo (21), no cemitério do bairro Santa Corona.
- Laura Noedi da Silva Pereira, 84. Cremada domingo (21), no Memorial Crematório São José.
- Luiz Paulo de Lima Santos, 65. Sepultado domingo (21), no Cemitério Público Municipal.
- Noeli Rodrigues da Silva, 59. Sepultada domingo (21), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Vicentina Ferreira de Moura, 81. Sepultada domingo (21), no Cemitério Público Municipal.
- Ercília Lisboa Boeira, 85. Sepultamento segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- José Alarico Lovizon, 72. Sepultado sábado (20), no cemitério do bairro de Lourdes.
- Vasco Ivo Rech, 88. Cremado sábado (20), no Memorial Crematório São José.
- Armindo Festa, 88. Sepultado domingo (21), no Memorial dos Freis Capuchinhos.
- Iria Cristina Lorenzoni Rech, 85. Cremada domingo (21), no Memorial Crematório São José.
- Juarez Copat, 93. Sepultado domingo (21), no Cemitério Municipal de Garibaldi.
- Roberta dos Reis Costantin, 21. Sepultada domingo (21), no Cemitério Parque.
- Neusa Maria Nunes Pinheiro, 80. Velório na Capela Mortuária Padre Germano (Bagé). Sepultamento segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Santa Casa (Bagé).
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Antonio Araldi, 81. Sepultado domingo (21), no Cemitério Municipal.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo - (54) 3292-2030
- Solange Beatriz Ferreira, 58. Sepultada sábado (20), no Cemitério Municipal.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Antônio José Gonçalves, 84. Velório na sala A. Sepultamento segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Municipal.
SÃO MARCOS
Capela São José 0 (54) 3291-1559
- Nauro Aldo Pacheco Terres, 84. Sepultado sábado (20), no Cemitério do Mato Queimado (Cazuza Ferreira).
- Rafael Furtado Bassedone (Rafa), 39. Sepultado domingo (21), no Cemitério São Sebastião.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Doraci Ferreira Poletto (Nina), 85. Sepultada domingo (21), no Cemitério Santa Clara.
- João Leodocir da Luz Pimentel (Tcho), 60. Sepultado domingo (21), no Cemitério São Francisco.
- Joaquim Abtino de Lima, 88. Sepultado sábado (20), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 / (54) 3232-9786
- Manoel da Silva Macedo (Nequinho), 85. Cremado sábado (20), no Memorial Sagrada Família.