Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda 15/12

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Telvina Gema Vicari, 84. Sepultada neste domingo (14), no Cemitério São Francisco de Assis, em Monte Belo do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Erico Furtado, 84. Sepultado neste domingo (14), no Cemitério São Judas Tadeu, em Pântano Grande.
- Maria do Carmo Henrique Maciel, 77. Sepultada neste domingo (14), no Cemitério Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Carmen Todescatto Schiochet, 75. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério do bairro Santa Catarina.
- Roberto Fernando Antoniazzi, 73. Sepultado neste sábado (13), no Cemitério Público.
- Jairo Cesar Soares da Fonseca, 61. Será cremado neste domingo (14).
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Elly Cattuzzo Camazzola, 92. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Euda Albe, 86. Sepultada neste domingo (14), no Cemitério Público.
- Jucelane Dassoglio de Oliveira, 50. Sepultada neste domingo (14), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Luiza Menegol Formolo, 91. Sepultada neste domingo (14), no Cemitério de São Virgílio da 6ª Légua.
- Nelva Dalanho Rossi, 86. Sepultada neste domingo (14), no cemitério da sociedade do bairro de Lourdes.
- Oneide Antonio Turella, 60. Sepultado neste domingo (14), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Valdir Angelo Zanezi, 78. Sepultado domingo (14), no cemitério da sociedade do bairro Santa Catarina.
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3261-1100
- Luis Antonio da Silva, 27. Sepultado neste domingo (14), no Cemitério Público.
- Volney Mauro Zanonato, 72. Cremado neste domingo (14).
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Teresinha Marcolin Rech, 77. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério de São Valentin.
SÃO MARCOS
Capelas São José (54) 3291-1559
- Ricardo Cioatto, 52. Sepultado neste sábado (13), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Março Ramos de Camargo, 91. Sepultado neste domingo (14), no Cemitério Santa Clara.