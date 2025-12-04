Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 4/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Alio Di Bernardo, 94. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público.
- Jacy Maria Grazia Milani, 91. Cremada nesta quarta-feira (3).
- Loureno Domingos Peruffo, 82. Cremado nesta quarta-feira (3).
- Irio Deconto, 82. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 10h, no Cemitério da comunidade Campinhos, em Roca Sales.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Francisca Lemos de Macedo, 71. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maria Teresinha de Deus Santos, 63. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público.
- Odila Melo de Macedo, 88. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público.
- Floriana Schmith Mendes, 86. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 9h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Rosali Maria Zatti Zimmer, 80. Cremada nesta quarta-feira (3).
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Sandra Rodrigues, 56. Sepultamento nesta quinta-feira (4), às 10h, no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Delize Fogali Cenci, 93. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público Placidina Vieira de Araújo.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Rosária de Fátima Costa, 55. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Família Castagna, na Capela Nossa Senhora das Graças.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Abrelino Coelho dos Santos (Lucas), 77. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Santa Clara.