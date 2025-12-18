Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 18/12

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- João Pedro Alves da Silva, 78. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Cláudio Fernando da Rosa, 57. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
- Leonora Faccin, 85. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério do Bairro Santa Corona.
- Valdomiro José Salbego Lavarda, 66. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério dos Santos Anjos.
- João Tadeu Santos da Silva, 68. Sepultamento nesta quinta-feira (18), às 10h, no Cemitério Público de Jaquirana.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Armindo Golin, 76. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério do Bairro Santa Lucia da 9ª Légua.
- Scheila Luiza Machado, 46. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério da Ponte dos Ilhéus.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Ary Antônio Pastori, 92. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
- Marilene Turra Vanazzi, 82. Cremação nesta quinta-feira (18), às 14h. Velada na Capela E.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Clemente Viapiana, 67. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Olga Busin Chinelatto, 87. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público.
- Vitor Cecatto, 77. Sepultado nesta quarta-feira (17), no cemitério da comunidade de Santo Henrique.
- Alfredo Brochetto, 80. Sepultamento nesta quinta-feira (18), às 9h, no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Maria Salete Côrrea da Silva, 71. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério Santa Clara.