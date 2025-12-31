Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 31/12

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Francisco Carlos Francischelli, 69. Cremado nesta terça-feira (30).
- Rosangela de Fátima da Silva, 65. Sepultada nesta terça-feira (30), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Valdemar Pereira, 71. Cremação nesta quarta-feira (31), às 9h30min. Velado na Sala A.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Saule De Carli, 69. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério Público de Ipê.
- Leimara Maria Andretta Godinho, 43. Cremada nesta terça-feira (30).
- Leda Cechet Formolo, 86. Sepultamento nesta quarta-feira (31), às 9h30min, no Cemitério de São Virgílio da 6ª Légua.
- Moacir Luiz Tregansin, 75. Sepultamento nesta quarta-feira (31), às 10h30min, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Cláudio Muraro, 90. Cremação nesta quarta-feira (31), às 13h.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Claudio Muraro, 90. Cremado nesta terça-feira (30).
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Adriana Maria Pozza, 61. Sepultada nesta terça-feira (30), no Cemitério Santa Clara.
- José Antônio Pelizzari (Diepe), 78. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério de São Bernardo, em Campestre da Serra.