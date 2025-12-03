Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 3/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Airton Rigon (Nego), 74. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 9h, no Cemitério Parque Jardim do Vale.
- Elza Maria Giordani Milani, 99. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 10h30min, no Cemitério da Capela Das Neves, no Vale dos Vinhedos.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Lourdes Masiero, 61. Sepultada nesta terça-feira (2), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Claudete Maria Gimenes Savaris, 57. Cremada nesta terça-feira (2).
- Maria Amélia Monteiro Camargo, 81. Sepultada nesta terça-feira (2), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Mário Mauro, 63. Sepultado nesta terça-feira (2), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Terezinha Bolsanella Righo, 68. Sepultada nesta terça-feira (2), no Cemitério da Linha Feijó.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maique Sandro da Silva, 44. Sepultado nesta terça-feira (2), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Nádia Tcharduk, 57. Cremada nesta terça-feira (2).
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Clovoí da Costa Athaydes, 87. Sepultado nesta terça-feira (2), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Maria Luiza Furlin Spader, 99. Cremada nesta terça-feira (2).
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Marli de Fátima Camargo de Oliveira, 62. Sepultada nesta terça-feira (2), no Cemitério São Luiz, em Linha Humaitá.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Irani Gomes Rodrigues, 86. Sepultamento nesta quarta-feira (3), às 10h, no cemitério da localidade de Timbozal.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Dorival Dutra da Silva, 56. Sepultada nesta terça-feira (2), no Cemitério Santa Clara.