Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 24/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Lidia Felini Provensi, 87. Cremação nesta quarta-feira (24), às 16h, no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Alexandre Mendes de Mendes, 48. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Edir Rodrigues de Souza, 75. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Santos Anjos.
- Felipe da Luz Alves de Andrade, 25. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Leonida Moschem Debarba, 80. Cremada nesta terça-feira (23).
- Marcelo Pereira de Moraes, 39. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Municipal de Capinzal/SC.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Cleonir Francisco Laikovski, 54. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério São Luiz da 6ª légua.
- Nelson Garbim, 75. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério do Bairro São Caetano.
- Olga Fanti Brustolin, 90. Cremada nesta terça-feira (23).
- Terezinha de Jesus da Silva Cerqueira, 78. Sepultada nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Vanderlei Girardi de Lima, 63. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério São Jorge da Mulada.
- Victor Miguel da Silva, 7. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Claudia de Andrade Becker, 51. Sepultamento nesta quarta-feira (24), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Iára Regina Coelho de Matos, 60. Sepultamento nesta quarta-feira (24), às 15h30min, no Cemitério Público Municipal.
- José Luiz Arboit, 63. Sepultamento nesta quarta-feira (24), às 10h, no Cemitério São Luiz da 6ª légua.
- Maria Judith de Andrade, 95. Sepultamento nesta quarta-feira (24), às 10h, no Cemitério de Cazuza Ferreira.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Margaret Sacchet, 71. Sepultamento nesta quarta-feira (24), às 10h, no Cemitério Público Municipal.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Maria de Lourdes Vanni Busetti, 91. Sepultamento nesta quarta-feira (24), às 9h, no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Libera Maria Camatti, 87. Sepultada nesta terça-feira (23), no Cemitério Capela Nossa Senhora do Carmo, Linha Dois de Julho.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Aquilina da Silva Gonçalves (Tia Quila), 92. Sepultada nesta terça-feira (23), no cemitério da família - Enxovia.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- Sergio Rodrigues Farias (Serginho), 70. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Santa Clara.