Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 17/12

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Rosa Italina Colognese da Silva, 88. Sepultamento nesta quarta-feira (17), às 10h, no cemitério da comunidade de Tamandaré.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Sônia Regina da Silva, 65. Cremada nesta terça-feira (16).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Namor Antônio Putton, 82. Cremado nesta terça-feira (16).
- Tadeu Beratan Soares Mariano, 79. Sepultado nesta terça-feira (16), no Cemitério Público do Rosário II.
- Domingos José de Borba, 58. Sepultamento nesta quarta-feira (17), às 10h, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Osmar Huppes, 84. Cremado nesta terça-feira (16).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Leodato Boldrini Proença, 80. Sepultamento nesta quarta-feira (17), às 9h30min, no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Jurandir Lisaki Cervinski, 44. Sepultado nesta terça-feira (16), no Cemitério Santa Clara.