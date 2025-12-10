Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 10/12

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ernesto Forner, 79. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Fátima Pereira, 55. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério da sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Nestor Siqueira, 78. Cremado nesta terça-feira (9).
- Ory de Almeida Peres, 83. Cremado nesta terça-feira (9).
- Vania de Oliveira, 60. Cremada nesta terça-feira (9).
- Delfino Rocha Ferreira, 55. Sepultamento nesta quarta-feira (10), às 7h, no Cemitério da localidade de Pinheirinho Baixo, em Jacinto Machado (SC).
- Joel Perozzo, 50. Cremação nesta quarta-feira (10), às 10h.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Juvenal João Lorandi, 95. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério de Lourdes.
- Luiz Dall Alba Bolson, 83. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério de Fazenda Souza.
- Neli Marin Ribeiro, 79. Cremada nesta terça-feira (9).
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Catarina Kuse Bueno da Silva, 93. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério da sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Catarina Rute Barcelos da Silva, 70. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Fazenda Pereira, em Taquari (RS).
- Maria de Lourdes Boff Duarte, 78. Cremada nesta terça-feira (9).
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Rosalvo Dani, 84. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Maria Angela Rech Vanelli (Janja), 71. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Público.