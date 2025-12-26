Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos de quinta-feira 25/12 e sexta-feira 26/12

CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Sesio Boscaini, 69. Sepultado quarta-feira (24), no Cemitério da Comunidade de Santo Antônio de Castro.
- Leonilda Malabarba Moschetta, 82. Sepultada quinta-feira (25), no Cemitério Público Municipal.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Leonardo Perazzolo, 48. Cremado quinta-feira (25), no Memorial Crematório São José.
- Diomira Degasperi Bischoff, 90. Sepultada quinta-feira (25), no Cemitério de Galópolis.
- Sueli Alves dos Santos, 80. Sepultada quinta-feira (25), no Cemitério Público Municipal.
- Thereza Rangel dos Santos, 93. Cremada quinta-feira (25), no Memorial Crematório São José.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Elisabete Hoffmann Cambruzzi, 73. Cremada quinta-feira (25), no Memorial Crematório São José.
- Elpidio Guerra, 76. Sepultado quinta-feira (25), no Cemitério da Comunidade de Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Solange de Fátima Silvestri Sirtolli, 53. Cremada quinta-feira (25), no Memorial Crematório São José.
- Waldemar Jose Pedron, 89. Sepultado quinta-feira (25), no Cemitério da Sociedade do Bairro São Romédio.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dionatan Pires Borges, 42. Cremado quarta-feira (24), no Memorial Crematório São José.
- Emerson Pedroso Dutra, 43. Sepultado quarta-feira (24), no Cemitério Público Municipal.
- Lenir Gema Gianni Pazinatto, 74. Cremada quinta-feira (25), no Memorial Crematório São José.
- Maria da Graça Guedes Lopes Lemos, 72. Sepultada quarta-feira (24), no Cemitério da Sociedade do Bairro Lourdes.
- Tania Alves de Farias, 64. Cremada quinta-feira (25), no Memorial Crematório São José.
- Adão José Castilhos, 79. Cerimônia de despedida no Memorial Crematório São José, nesta sexta-feira (26), às 15h.
- Sonia de Fátima Salvador da Silva, 62. Sepultada quinta-feira (25), no Cemitério Municipal do Rosário.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Rita Chiaparini Betiatto, 65. Sepultada quinta-feira (25), no Cemitério Municipal de Arvoredo, em Santa Catarina.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Teresinha de Jesus Bez, 74. Sepultada quarta-feira (24), no Cemitério Municipal Dois de Novembro.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292 2030
- Denilze Verônica Oliboni Scapineli, 64. Sepultada quarta-feira (24), no Cemitério Público.
- Elvira Spinelli Wizesinski, 96. Sepultada quarta-feira (24), no Cemitério da Comunidade de Alfredo Chaves.
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- Olir Antônio Simonaggio, 86. Sepultado quarta-feira (24), no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 3242-1519
- Lourdes Josefina Barbiero, 85. Sepultada quarta-feira (24), no Cemitério Público Municipal Placidina Vieira de Araújo.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Karine Borges de Oliveira, 46, Cremada quinta-feira (25), no Memorial Crematório Sagrada Família.
- Theresinha de Andrade Vargas, 95. Sepultada quinta-feira (25), no Cemitério Municipal de Campestre da Serra.
- Eroni Vargas, 62. Sepultado quinta-feira (25), no Cemitério do Rosário.