O Centro além do Natal: prefeitura de Caxias planeja atividades da Festa da Uva, Carnaval e Páscoa na Avenida Júlio de Castilhos

Luzes do túnel da Júlio mudarão de cor conforme as novas datas, como Festa da Uva e Semana Farroupilha. Ricardo Rech / Divulgação

Com as luzes acessas pela primeira vez há duas semanas, o túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul, é um sucesso de público, o que obrigou, inclusive, o bloqueio do trânsito nas quadras entre as ruas Dr. Montaury e Garibaldi.

Inicialmente bloqueado apenas de sexta a domingo, o fluxo de veículos passou a ser interrompido também durante a semana, das 19h às 22h, para, segundo a prefeitura, dar mais conforto e segurança aos visitantes.

A medida é um exemplo de como o projeto, que se tornou a principal atração do Brilha Caxias, tem se adaptado conforme a aceitação do público.

São as diversas possibilidades de uso o principal argumento para que a estrutura feita sob medida e instalada em seis quadras permaneça também após Natal e Ano-Novo.

De acordo com o vice-prefeito Edson Néspolo, tão logo a festa natalina se encerrar, será o tema da Festa da Uva que passará a colorir o túnel. E depois do maior evento de Caxias será a vez da Páscoa e até a Copa do Mundo poderá ser celebrada com cores específicas.

— Podemos reproduzir cachos de uva durante a Festa. Dá para interagir com tudo. Quando acabar Festa da Uva, já tem que chamar para a Páscoa que vamos fazer com o Sindilojas. Vamos ocupar a avenida também para o ensaio técnico do Carnaval de rua. E na Copa do Mundo podemos colorir com as cores do Brasil — listou Néspolo.

Manter a Júlio movimentada não só no Natal é o desafio do comércio e da prefeitura. Ricardo Rech / Divulgação

A numerosa circulação de pessoas durante o último final de semana, quando houve duas apresentações do Grande Espetáculo de Natal, deve se repetir no domingo do dia 22 de fevereiro, quando o desfile da Festa da Uva irá ocupar a Sinimbu e, logo após, um ensaio aberto do Carnaval está programado para ocorrer na Avenida Júlio.

Quanto ao trânsito, a localização do Hospital Pompéia impede que ele seja bloqueado por toda a extensão onde o túnel está instalado. No entanto, Néspolo não descarta que no futuro e durante as noites apenas pedestres transitem pela avenida:

— Conforme for o movimento e a abertura do comércio, podemos estender até Feijó Junior, em São Pelegrino. Queremos também antecipar a instalação das duas quadras entre a Marquês do Herval e a Alfredo Chaves e ter o túnel também nesse trecho para, na Semana Farroupilha, em setembro, decorar com as cores do Rio Grande do Sul.

Nesta terça-feira (2), a comissão da prefeitura que montou a estrutura com o apoio do CDL faz uma reunião para avaliar os acertos e novas adaptações do projeto. Uma delas, segundo Néspolo, leva em consideração a presença de ambulantes e a venda de comida e bebida.

— Precisamos agilizar algo em relação aos ambulantes, no mínimo para disciplinar a atuação deles. Ao mesmo tempo, precisamos da oferta de algo para o público comer. Vamos decidir as noites de comércio aberto e a possibilidade de alguma apresentação musical. São ajustes normais de um processo que nem nós imaginávamos que seria tão procurado pela população.

Os atrativos mexem com a economia da cidade. De acordo com o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh), a taxa de ocupação hoteleira em Caxias no último final de semana ficou 15% acima do mesmo período no ano passado, o que é considerado um número expressivo para esta época do ano.

As luzes do túnel da Júlio, instalado entre as ruas Dr. Montaury e Feijó Junior, são acessas todos os dias às 19h e desligadas à 1h.

Gerente Tamyres da Silva diz que loja agora fecha mais tarde e oferece quitutes para atrair os clientes. Porthus Junior / Agencia RBS

Movimento fez lojas estenderem o horário

No final de semana, a solução para a demanda por comidas e bebidas veio do comércio. Comprando em uma das lojas, os clientes ganhavam vales para trocar por um shawarma, um prato árabe composto por carne fatiada finamente e assada em um espeto vertical giratório. Em outra, pipoca e drinks não alcoólicos eram distribuídos ao público.

Na Vício Fatal, próximo da Rua Garibaldi, o horário foi estendido para aproveitar a circulação das pessoas à noite. Há duas semanas a loja, que antes fechava às 19h em dias de semana, passou a fechar às 20h, de segunda a quinta-feira. No sábado e domingo, o expediente, segundo a gerente de crediário Tamyres da Silva, se encerra 22h e 21h, respectivamente.

— Quando começaram a surgir as decorações e a roda-gigante na praça, decidimos ficar até mais tarde. É um público que vem para o Centro com a família e acaba visitando a loja. Procuramos fazer algo também, sempre temos algo gratuito, sorvete, açaí e drinks sem álcool — conta.

