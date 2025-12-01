Nova Petrópolis receberá aporte de R$ 1,1 milhão do governo federal para recuperar estradas afetadas pela enchente de 2024 

Os projetos aprovados preveem a execução de obras de contenção para estabilizar o solo e evitar novos deslizamentos. Defesa Civil de Nova Petrópolis / Divulgação

Nova Petrópolis receberá um aporte de R$ 1.139.600,59 do governo federal para a recuperação de estradas danificadas pela chuva de maio de 2024. O recurso será destinado especificamente para a recuperação da Rua Antônio Grasse e da Linha Gonçalves Dias.

As duas estradas sofreram danos devido a deslizamentos, em função do alto volume acumulado de chuva no período. Os trechos estão interditados desde aquela época, o que obriga os moradores a utilizarem rotas alternativas.

Os projetos aprovados preveem a execução de obras de contenção, para estabilizar o solo e evitar novos deslizamentos e sistemas de drenagem para garantir o escoamento adequado da água e mitigar riscos futuros.