Nova estrada entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis deve ser inaugurada no segundo semestre de 2026

Obras começaram em maio, com recursos da iniciativa privada. Gian Baum / Divulgação

Com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2026, a nova estrada Caminho Pomerano, uma alternativa à BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, recebeu repasse de R$ 17,2 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para a execução das obras, nesta quarta-feira (4). A estrada deve encurtar em cinco quilômetros a distância entre as duas cidades.

A nova via já tem aproximadamente um quilômetro, mas será ampliada em mais 3,7 quilômetros com os recursos do Funrigs. A obra começou a ser executada em maio com recursos da iniciativa privada, a partir de uma parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Petrópolis (CDL) e da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), firmada por meio de Lei Municipal, que autoriza o município a receber em doação a prestação de serviços para a abertura de via alternativa de trânsito pela localidade de São José do Caí.

Conforme o projeto, a via alternativa Estrada Municipal Caminho Pomerano está localizada entre o Bairro Juriti e a localidade de São José do Caí e terá, além dos 3,7 quilômetros de extensão, 7 metros de pista de rodagem e mais 2 metros de ciclofaixa. O licenciamento ambiental foi feito pela Administração Municipal.

— Essa rota não apenas aliviará o tráfego na BR-116, como também trará impactos positivos significativos para a economia, educação e saúde da nossa região. Na educação e na saúde, temos como referência a cidade de Caxias de Sul, e essa rota garantirá que esses serviços essenciais sejam acessíveis a todos, com mais eficiência e segurança — comemora o vice-prefeito, Alexandre da Silva.