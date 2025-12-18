Nova decoração, artesanato e Papai Noel de rapel: as atrações do Sonho de Natal de Canela

Ler resumo

Decoração de natal da cidade foi pensada para fazer fotos Cleiton Thiele / SerraPress

Com mais de 250 atrações e uma nova decoração no centro da cidade, a temporada de Natal já atraiu mais de 1,5 milhão de turistas a Canela. A programação do 38° Sonho de Natal é totalmente gratuita e, até o dia 18 de janeiro, oferece aos visitantes diferentes opções para aproveitar as férias ou simplesmente para um passeio de final de semana.

Bonecos, luzes e outros detalhes da decoração foram encomendados exclusivamente para este ano. Cleiton Thiele / SerraPress

Quem circula pelo centro tira fotos tendo como funco a nova decoração, desenhada especificamente para o município. A Praça João Corrêa, conhecida pelos fornos e produtos coloniais, se torna a Praça do Sonho, e é no palco montado lá que ocorrem espetáculos musicais, teatrais e artísticos todas as noites, até 4 de janeiro. Um desses shows vai ser bem gaúcho: baile com o Grupo Rodeio, na noite do domingo, 28 de dezembro, para celebrar o aniversário de 81 anos da cidade.

Espetáculo natalino no palco da Praça do Sonho. Cleiton Thiele / SerraPress

Todas as sextas-feiras e sábados, às 16h30min, ocorre a Paradinha de Natal, um desfile com figurinos e banda natalina que percorre o centro e atrai o público, desde a Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa.

O enfermeiro mineiro Marcos Espíndola trouxe a família e os filhos Enzo e Bianca para aproveitar:

— A gente tinha vindo para cá em 2020 e já estava com saudade (risos). A receptividade das pessoas aqui é diferente, muito boa. E a família aproveita os parques, as lojas de chocolate. Realmente tem muita coisa legal para fazer e conhecer — conta ele.

Marcos segura a filha Bianca enquanto aprecia um show de música gaúcha no coreto da Aldeia do Sonho. Gabriel Costa / Agencia RBS

Também no centro, no Largo Benito Urbani, a já conhecida Feira do Artesanato ganha um reforço para a temporada: a Aldeia do Sonho. O espaço, que reúne artesãos da cidade, recebeu mais 12 casinhas para vender a arte canelense, desde crochê, decoração natalina, pinturas personalizadas e velas aromáticas.

Durante o natal, a Feira do Artesanato se transforma na Aldeia do Sonho e dá aos visitantes ainda mais opções de produtos e lembranças Cleiton Thiele / Serra Press

No local, o Coreto de Natal também se torna mais um palco para atrações musicais e teatrais diárias.

— Desde o início de novembro, o espaço já superou R$ 600 mil em vendas. É uma vitrine no centro da cidade para mostrar e valorizar o trabalho das famílias de artesãos daqui — comenta a diretora do Departamento de Cultura de Canela, Sabrina Manara de Sá.

A tradicional descida de rapel do Papai Noel na Catedral de Pedra. Gabriel Costa / Agencia RBS

O ponto alto das atrações natalinas é na Catedral de Pedra, principal cartão postal da cidade: a descida de rapel do Papai Noel. Desta sexta-feira (19) até 4 de janeiro, o espetáculo ocorre todas as noites a partir das 20h30min (com exceção aos dias 24 e 31 de dezembro).

Catedral de Pedra vira uma tela de arte em movimento com a projeção de imagens. Gabriel Costa / Agencia RBS

O show de luzes projeta imagens em movimento nas paredes da Catedral para contar a história da construção, entre 1953 e 1987. De rapel, o personagem desde 50 metros pela estrutura para celebrar com o público — a primeira noite reuniu cerca de 20 mil pessoas, de acordo com a Brigada Militar.

Cerca de 20 mil pessoas acompanharam a primeira noite do espetáculo de luzes na igreja. Gabriel Costa / Agencia RBS

Segundo o Sindicato de Turismo da Região das Hortênsias, a taxa de ocupação da rede hoteleira de Gramado e Canela já superou os 74% em dezembro. E deve se intensificar até o final do mês.

Luís e Nathália trouxeram a filha para viver um final de ano típico de Natal na Serra. Gabriel Costa / Agencia RBS

O designer Luís Galego e a fisioterapeuta Nathália Galego vieram de São Sebastião, no litoral paulista, para conhecer a região pela primeira vez e aproveitar um "Natal europeu", como descrevem:

— A gente se impactou na chegada, é realmente tudo decorado, tudo pensado, o Natal está em todos os cantos. Vimos imagens na internet e decidimos passar o final de ano por aqui. Está sendo um filme de Natal mesmo. E a gastronomia do sul é excelente.

A praça João Correa, no centro, vira a Praça do Sonho com a decoração. Gabriel Costa / Agencia RBS

Também neste ano Canela apresentou o Festival do Panetone, que ocorreu na Praça João Corrêa entre 20 e 23 de novembro. O evento, realizado em parceria com o Grupo RBS, atraiu 20 mil pessoas e, segundo a prefeitura, movimentou mais de R$ 500 mil em vendas.

Papai Noel vai para os braços do público depois de descer a Catedral de Pedra. Cleiton Thiele / SerraPress

— O Festival do Panetone foi o grande diferencial deste ano, tem a cara de Canela. As pessoas levam o panetone daqui e reforçam essa memória afetiva com o doce. Estamos tendo um público maior do que em outros anos. A expectativa inicial era atrair 2 milhões de visitantes, mas acredito que vamos superar isso — afirma o secretário de Turismo, Athos Cunha.

Gabriele, Bento e Júlio vieram da Capital para tirar fotos natalinas. Gabriel Costa / Agencia RBS