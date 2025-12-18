Geral

Turismo na Serra
Nova decoração, artesanato e Papai Noel de rapel: as atrações do Sonho de Natal de Canela

Município tem expectativa de receber mais de 2 milhões de visitantes até o final da temporada, em janeiro. Programação é gratuita e aposta em novidades para atrair o público

Gabriel Costa

