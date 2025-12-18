Nova decoração, artesanato e Papai Noel de rapel: as atrações do Sonho de Natal de Canela

Com mais de 250 atrações e uma nova decoração no centro da cidade, a temporada de Natal já atraiu mais de 1,5 milhão de turistas a Canela. A programação do 38° Sonho de Natal é totalmente gratuita e, até o dia 18 de janeiro, oferece aos visitantes diferentes opções para aproveitar as férias ou simplesmente para um passeio de final de semana.
Quem circula pelo centro tira fotos tendo como funco a nova decoração, desenhada especificamente para o município. A Praça João Corrêa, conhecida pelos fornos e produtos coloniais, se torna a Praça do Sonho, e é no palco montado lá que ocorrem espetáculos musicais, teatrais e artísticos todas as noites, até 4 de janeiro. Um desses shows vai ser bem gaúcho: baile com o Grupo Rodeio, na noite do domingo, 28 de dezembro, para celebrar o aniversário de 81 anos da cidade.
Todas as sextas-feiras e sábados, às 16h30min, ocorre a Paradinha de Natal, um desfile com figurinos e banda natalina que percorre o centro e atrai o público, desde a Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa.
O enfermeiro mineiro Marcos Espíndola trouxe a família e os filhos Enzo e Bianca para aproveitar:
— A gente tinha vindo para cá em 2020 e já estava com saudade (risos). A receptividade das pessoas aqui é diferente, muito boa. E a família aproveita os parques, as lojas de chocolate. Realmente tem muita coisa legal para fazer e conhecer — conta ele.
Também no centro, no Largo Benito Urbani, a já conhecida Feira do Artesanato ganha um reforço para a temporada: a Aldeia do Sonho. O espaço, que reúne artesãos da cidade, recebeu mais 12 casinhas para vender a arte canelense, desde crochê, decoração natalina, pinturas personalizadas e velas aromáticas.
No local, o Coreto de Natal também se torna mais um palco para atrações musicais e teatrais diárias.
— Desde o início de novembro, o espaço já superou R$ 600 mil em vendas. É uma vitrine no centro da cidade para mostrar e valorizar o trabalho das famílias de artesãos daqui — comenta a diretora do Departamento de Cultura de Canela, Sabrina Manara de Sá.
O ponto alto das atrações natalinas é na Catedral de Pedra, principal cartão postal da cidade: a descida de rapel do Papai Noel. Desta sexta-feira (19) até 4 de janeiro, o espetáculo ocorre todas as noites a partir das 20h30min (com exceção aos dias 24 e 31 de dezembro).
O show de luzes projeta imagens em movimento nas paredes da Catedral para contar a história da construção, entre 1953 e 1987. De rapel, o personagem desde 50 metros pela estrutura para celebrar com o público — a primeira noite reuniu cerca de 20 mil pessoas, de acordo com a Brigada Militar.
Segundo o Sindicato de Turismo da Região das Hortênsias, a taxa de ocupação da rede hoteleira de Gramado e Canela já superou os 74% em dezembro. E deve se intensificar até o final do mês.
O designer Luís Galego e a fisioterapeuta Nathália Galego vieram de São Sebastião, no litoral paulista, para conhecer a região pela primeira vez e aproveitar um "Natal europeu", como descrevem:
— A gente se impactou na chegada, é realmente tudo decorado, tudo pensado, o Natal está em todos os cantos. Vimos imagens na internet e decidimos passar o final de ano por aqui. Está sendo um filme de Natal mesmo. E a gastronomia do sul é excelente.
Também neste ano Canela apresentou o Festival do Panetone, que ocorreu na Praça João Corrêa entre 20 e 23 de novembro. O evento, realizado em parceria com o Grupo RBS, atraiu 20 mil pessoas e, segundo a prefeitura, movimentou mais de R$ 500 mil em vendas.
— O Festival do Panetone foi o grande diferencial deste ano, tem a cara de Canela. As pessoas levam o panetone daqui e reforçam essa memória afetiva com o doce. Estamos tendo um público maior do que em outros anos. A expectativa inicial era atrair 2 milhões de visitantes, mas acredito que vamos superar isso — afirma o secretário de Turismo, Athos Cunha.
— Nosso filho, Bento, tem dois anos e está começando a criar memórias. É por isso que a gente veio, para ele aproveitar também. Tudo chama a atenção: as luzes, as cores, a decoração, está tudo muito lindo — afirma Gabriele Pedroso, ao lado do marido Júlio Lopes, que vieram de Porto Alegre.