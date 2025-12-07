Natal dos Pequenos Heróis reúne 50 crianças no Museu da FEB, em Caxias do Sul 

Uma ação natalina promovida pela Associação dos Familiares e Amigos da Força Expedicionária Brasileira (AFA-FEB), reuniu cerca de 50 crianças e suas famílias em uma tarde celebração no Museu da FEB, em Caxias do Sul.
O evento, que ocorreu no sábado (6) à tarde, contou com brincadeiras, brinquedos infláveis, distribuição de lanches e presentes. As ações, voltadas para crianças em situação de vulnerabilidade, foram preparadas por voluntários, parceiros e colaboradores da FEB.
— Receber as crianças neste local tão simbólico é uma forma de transformar o passado em inspiração para o futuro, levando mensagens de paz, respeito e solidariedade a todos que participarem — comenta a coordenadora do Museu da FEB, Cygely Maria Cavalheiro.
Durante a tarde os convidados também puderam conhecer o acervo da FEB, que possui registros dos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Cerca de 72 visitas foram realizadas.