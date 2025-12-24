Na véspera de Natal, famílias recebem ceia produzidas pela prefeitura e por voluntários em Caxias do Sul

Carlise Gabriela Mendes, 29 anos, foi uma das moradoras do bairro Canyon beneficiadas pela ação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma refeição farta, especial e que permitirá um momento simbólico de confraternização. Assim será a ceia de Natal para mais de 650 famílias de Caxias do Sul na noite desta quarta-feira (24). Graças ao trabalho de voluntários e de equipes da prefeitura, os kits com ave assada, lombo suíno, arroz à grega, farofa, panetone, frutas, bombons e suco chegarão à mesa de quase 1,2 mil pessoas em vulnerabilidade social.

No bairro Canyon, as entregas começaram pouco depois das 10h30min para moradores previamente cadastrados. A expectativa era de atender a mais de 60 famílias da comunidade. Um a um os beneficiados iam chegando, recebiam números, se acomodavam em cadeiras e, então, eram chamados para retirar a ceia.

Marineusa Wolff vai dividir a ceia com a filha Valentina, três anos, e o pai Sérgio, morador de Ipê. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dona de casa e mãe solo, Marineusa Wolff, 41 anos, buscou o kit para dividir com o pai, Sérgio, morador de Ipê, e a filha Valentina, de três anos.

— É uma ajuda muito importante, eu não teria condições de comprar. Eu pago aluguel e recebo ajuda do Bolsa Família. Acabo tendo que escolher o que deixar para trás e ficamos só com o essencial mesmo — avalia, enquanto Valentina, sorridente, recebia um panetone das mãos das voluntárias.

Sentimento similar era compartilhado pela também dona de casa Carlise Gabriela Mendes, 29. Mãe de três filhos, de seis, sete e 12 anos, ela estava recebendo a ajuda pelo segundo ano consecutivo.

— Pra mim, vai representar a união da minha família. A correria lá em casa é grande, tem semanas que eles estão bem, tem outras que não estão. Daí se não tem o remédio na UPA, tenho que comprar. É complicado. Vai ser uma ajuda boa — comenta.

Bombeiros auxiliaram na entrega das ceias no bairro Canyon. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os kits começaram a ser preparados ainda na terça-feira (23) no Restaurante Popular, quando as aves e os lombos suínos foram assados em fornos industriais ao longo de todo o dia. A finalização do arroz e da farofa, bem como a montagem, ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta, véspera de Natal.