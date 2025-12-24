Geral

União e solidariedade
Notícia

Na véspera de Natal, famílias recebem ceia produzidas pela prefeitura e por voluntários em Caxias do Sul

Os kits com ave assada, lombo suíno, arroz à grega, farofa, panetone, frutas, bombons e suco chegarão à mesa de quase 1,2 mil pessoas em vulnerabilidade social

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS