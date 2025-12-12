Geral

Inovação e sustentabilidade 
Notícia

Na Serra, Tramontina vai abastecer empilhadeiras com hidrogênio verde e estima reduzir emissão de CO2 em 4 mil toneladas até 2028  

Empresa irá instalar uma planta de produção de hidrogênio verde na unidade de cutelaria, em Carlos Barbosa. O gás gerado na estrutura será encaminhado para todas as fábricas de Barbosa, Garibaldi e Farroupilha, abastecendo os veículos e outros processos industriais 

Tamires Piccoli

