Mutirão de Natal da Zona Norte ocorre no dia 14, em Caxias; arrecadação de brinquedos começa neste sábado

O Mutirão de Natal da Zona Norte, uma das festas comunitárias mais tradicionais de Caxias do Sul, chega à 18ª edição no próximo dia 14, com programação na Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, no bairro Belo Horizonte. Antes da celebração, os organizadores promovem o Pedágio do Brinquedo, marcado para os sábados 6 e 13 de dezembro, na Praça Dante Alighieri, das 8h às 18h.

Para o vereador Zé Dambrós, um dos idealizadores do mutirão, o evento já faz parte da identidade da Zona Norte. Ele destaca que as famílias acompanham a preparação e contam com a realização da festa.

— É inexplicável o sentimento das famílias que aguardam o Mutirão de Natal. É algo importantíssimo. As pessoas sabem que é uma dedicação das lideranças, que desde agosto se reúnem para organizar tudo — afirma.

Dambrós lembra que cerca de 50 voluntários, incluindo líderes comunitários e presidentes de bairros, participam diretamente da organização. A festa envolve moradores de diversas comunidades e mobiliza também órgãos públicos.

Ele reforça ainda que o Pedágio do Brinquedo é uma essa ação considerada fundamental para garantir a entrega de presentes às crianças da região. Os brinquedos arrecadados são distribuídos no dia do mutirão a crianças até sete anos.

— As pessoas que vão ao Centro podem levar um brinquedo, novo ou usado, desde que esteja em bom estado. Temos uma equipe que organiza e deixa tudo pronto para a entrega — explica.

O coordenador do mutirão, Jaime Ferreira, reforça que a programação contará com atividades recreativas, apresentações artísticas, além da distribuição de cachorro-quente, refrigerante e algodão-doce. O evento terá ainda a presença do Papai Noel, reforçando o clima de festa e confraternização.

Programe-se