Mulher morre em acidente envolvendo duas caminhonetes na RS-122, em Campestre da Serra

Pajero foi destruída por chamas após capotar. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu em acidente na RS-122, em Campestre da Serra, nesta sexta-feira (19). A colisão envolvendo duas caminhonetes aconteceu por volta de 12h30min, no km 165.

Foi o terceiro acidente com morte na Serra nesta sexta. Outras ocorrências foram registradas em Antônio Prado e Guaporé com a morte de dois homens.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão envolveu uma Pajero e uma Commander. A vítima era passageira da Pajero — havia outras duas mulheres e um homem com ela na caminhonete.

Conforme os policiais, os dois veículos transitavam no sentido Vacaria-Ipê quando teriam colidido. Após a colisão, a Pajero saiu da rodovia e caiu em uma área de mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Vacaria, ao chegarem no local, os ocupantes da Pajero já estavam fora do veículo. A caminhonete, que capotou, pegou fogo e ficou destruída. O atendimento inicial foi prestado por equipe da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

As vítimas foram encaminhadas para um hospital em Vacaria. No local, segundo o CRBM, a passageira da Pajero morreu.