Motociclista que morreu em acidente em Bento Gonçalves será sepultado em São Lourenço do Sul

Ocorre nesta segunda-feira (22) o velório do motociclista Cláudio Radmann Martins, 32 anos, que morreu após sofrer um acidente no começo da noite de domingo (21) em Bento Gonçalves.
Conforme os bombeiros, a equipe foi acionada pouco depois das 19h para o atendimento da ocorrência na Rua Guilherme Fasolo. Ele foi encontrado caído, inconsciente e com diversas lesões. Martins chegou a ser socorrido ao hospital pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de domingo.
Ainda conforme os bombeiros, havia uma grande quantidade de óleo na pista no local do acidente. O homem estava sozinho na motocicleta.
O velório de Martins é a partir das 14h30min desta segunda, na sala A, da Funerária Cristo Rei, de Bento Gonçalves. Ele será sepultado na manhã de terça-feira (23), a partir das 10h, no Cemitério da Comunidade Evangélica de São Lourenço do Sul.