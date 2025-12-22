Geral

Trânsito
Notícia

Motociclista que morreu em acidente em Bento Gonçalves será sepultado em São Lourenço do Sul

Cláudio Radmann Martins, 32 anos, sofreu uma queda do veículo, no começo da noite de domingo (21). Segundo os bombeiros, havia óleo na pista

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS