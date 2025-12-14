Motociclista morre em acidente com carro em Bento Gonçalves

Um homem, identificado como Rafael Alves, de 41 anos, morreu após uma colisão frontal entre a moto que conduzia e um carro na Rua Isidoro Cavedon, no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves.

O acidente foi atendido pela Brigada Militar às 23h de sábado (13). O automóvel, Citroën C4 Pallas, transitava no sentido Bairro Ouro Verde/São Roque, enquanto a motocicleta, Honda CG 160 Fan, seguia no sentido contrário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Tacchini, mas morreu.